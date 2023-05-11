Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Мраморноморский регион
  4. Чекмекёй
  5. Пентхаусы

Пентхаусы с бассейном в Чекмекёй, Турция

Пентхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 4 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 4
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
€ 172,782
Вилла 4 спальни в Бодрум, Турция
Вилла 4 спальни
Бодрум, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Цена по запросу
Дуплекс 3 комнаты в Demirtas, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Demirtas, Турция
Комнаты 3
Площадь 92 м²
Этаж 4/4
€ 157,075
Таунхаус 2 спальни в Аланья, Турция
Таунхаус 2 спальни
Аланья, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€ 289,526
Квартира 4 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 4
€ 155,995
Квартира 1 спальня в Авсаллар, Турция
Квартира 1 спальня
Авсаллар, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Цена по запросу
Квартира 3 комнаты в Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Площадь 125 м²
Этаж 5/5
€ 119,131
Квартира 3 спальни в Стамбул, Турция
Квартира 3 спальни
Стамбул, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
€ 643,745
Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж 5/5
€ 161,122
Квартира 2 комнаты в Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 4/5
€ 126,826
Квартира 1 спальня в Yaylali, Турция
Квартира 1 спальня
Yaylali, Турция
Комнаты 2
Площадь 62 м²
€ 99,130
Квартира 1 спальня в Ciplakli, Турция
Квартира 1 спальня
Ciplakli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4/8
€ 179,747
Realting.com
Перейти