Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Мраморноморский регион
  4. Чекмекёй
  5. Дуплексы

Дуплексы в Чекмекёй, Турция

Дуплекс В архив
Очистить
2 объекта найдено
Дуплекс 5 комнат в Чекмекёй, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чекмекёй, Турция
Комнаты 5
Площадь 279 м²
Этаж 1/1
€ 1,556,300
Дуплекс 6 комнат в Чекмекёй, Турция
Дуплекс 6 комнат
Чекмекёй, Турция
Комнаты 6
Площадь 328 м²
Этаж 1/1
€ 1,614,500
Realting.com
Перейти