ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
1435
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Мраморноморский регион
Чекмекёй
Кондоминиумы
Кондо с видом на горы в Чекмекёй, Турция
Кондо
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня
Махмутлар центр, Турция
1
1
55 м²
€ 295,000
Новый инвестиционный проект в Каргыджаке, Аланья. Проект представляет собой один блок, вклю…
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2
75 м²
2/2
€ 170,697
Отличная меблированная квартира 1+1 в ОбаРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 1000…
Квартира 1 спальня
Payallar, Турция
1
1
43 м²
Цена по запросу
A new project in the suburbs of Alanya offers maximum comfort and high-quality interior deco…
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3
2
115 м²
2
€ 154,000
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на втором этаже четырехэтажного жилого …
Квартира 2 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
2
106 м²
€ 302,000
В настоящее время мы живем так далеко от природы, что по выходным ходим в зеленые зоны, путе…
Квартира 1 спальня
Авсаллар, Турция
1
1
57 м²
Цена по запросу
Вы получите выгоду от одного из самых востребованных мест, где все будет в пределах досягаем…
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3
89 м²
1/1
€ 135,781
Квартира в хорошем новом комплексе 2+1 в KargızdakРайон: Анталья, Аланья, КаргыджакВ пригоро…
Квартира 3 спальни
Каргыджак, Турция
1
3
210 м²
Цена по запросу
Вы заслуживаете того, чтобы переехать в захватывающий дух дизайнерский дом, в 100 метрах от …
Вилла 7 комнат
Аланья, Турция
7
475 м²
1/1
€ 389,402
Большая Вилла 6+1 в Kargıcak с видом на морем Район: Анталья, Аланья, КаргыджакРасстояние д…
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
5
274 м²
1/1
€ 453,413
Вилла 4+1 премиум класса в развитом районеРайон: Анталья, Аланья, КаргыджакПотрясающая вилла…
Квартира 2 спальни
Махмутлар центр, Турция
1
1
85 м²
Цена по запросу
Mahmutlar has a glowing future of the real estate world to investment property. This region …
Квартира 1 спальня
Махмутлар центр, Турция
2
1
60 м²
2/13
€ 133,160
На продаже двухкомнатная квартира 1+1 в комплексе премиум класс, район Махмутлар - Алан…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты