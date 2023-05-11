Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Мраморноморский регион
  4. Чекмекёй
  5. Квартиры

Квартиры с бассейном в Чекмекёй, Турция

Квартира В архив
Очистить
9 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Площадь 189 м²
Этаж 1/1
€ 886,400
Квартира 5 комнат в Чекмекёй, Турция
Квартира 5 комнат
Чекмекёй, Турция
Комнаты 5
Площадь 334 м²
Этаж 1/1
€ 1,816,800
Квартира 5 комнат в Чекмекёй, Турция
Квартира 5 комнат
Чекмекёй, Турция
Комнаты 5
Площадь 249 м²
Этаж 10/10
€ 834,300
Квартира 4 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 4
Площадь 172 м²
Этаж 10/10
€ 610,100
Квартира 4 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 4
Площадь 167 м²
Этаж 5/5
€ 521,700
Квартира 3 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Этаж 10/10
€ 506,900
Квартира 3 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Площадь 112 м²
Этаж 5/5
€ 310,300
Квартира 2 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 2
Площадь 83 м²
Этаж 7/7
€ 291,600
Квартира 2 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 2
Площадь 80 м²
Этаж 5/5
€ 243,500
Realting.com
Перейти