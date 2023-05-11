Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Мраморноморский регион
  4. Чекмекёй
  5. Квартиры

Квартиры с видом на горы в Чекмекёй, Турция

Квартира В архив
Очистить
6 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 112,133
Квартира 1 спальня в Чекмекёй, Турция
Квартира 1 спальня
Чекмекёй, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€ 60,839
Квартира 2 спальни в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
€ 91,258
Квартира 2 спальни в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€ 89,056
Квартира 2 спальни в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€ 99,126
Квартира 3 спальни в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 спальни
Чекмекёй, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
€ 93,251
Realting.com
Перейти