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Жильё в Чекмекёй, Турция

28 объектов найдено
Дуплекс 5 комнат в Чекмекёй, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чекмекёй, Турция
Комнаты 5
Площадь 279 м²
Этаж 1/1
€ 1,556,300
Дуплекс 6 комнат в Чекмекёй, Турция
Дуплекс 6 комнат
Чекмекёй, Турция
Комнаты 6
Площадь 328 м²
Этаж 1/1
€ 1,614,500
Квартира 3 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Площадь 189 м²
Этаж 1/1
€ 886,400
Квартира 5 комнат в Чекмекёй, Турция
Квартира 5 комнат
Чекмекёй, Турция
Комнаты 5
Площадь 334 м²
Этаж 1/1
€ 1,816,800
Квартира 5 комнат в Чекмекёй, Турция
Квартира 5 комнат
Чекмекёй, Турция
Комнаты 5
Площадь 249 м²
Этаж 10/10
€ 834,300
Квартира 4 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 4
Площадь 172 м²
Этаж 10/10
€ 610,100
Квартира 4 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 4
Площадь 167 м²
Этаж 5/5
€ 521,700
Квартира 3 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Этаж 10/10
€ 506,900
Квартира 3 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Площадь 112 м²
Этаж 5/5
€ 310,300
Квартира 2 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 2
Площадь 83 м²
Этаж 7/7
€ 291,600
Квартира 2 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 2
Площадь 80 м²
Этаж 5/5
€ 243,500
Квартира в Чекмекёй, Турция
Квартира
Чекмекёй, Турция
€ 70,077
Квартира 2 спальни в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 112,133
Квартира 2 спальни в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 94,405
Квартира 3 спальни в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 спальни
Чекмекёй, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
€ 78,147
Квартира 2 спальни в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€ 99,650
Квартира 1 спальня в Чекмекёй, Турция
Квартира 1 спальня
Чекмекёй, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€ 60,839
Квартира 2 спальни в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 81,818
Квартира 2 спальни в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€ 68,077
Квартира 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
€ 166,491
Квартира 2 спальни в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 60,734
Пентхаус 3 спальни в Чекмекёй, Турция
Пентхаус 3 спальни
Чекмекёй, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€ 104,790
Квартира 2 спальни в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
€ 91,258
Квартира 2 спальни в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€ 51,294
Квартира 2 спальни в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€ 89,056
Квартира 3 спальни в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 спальни
Чекмекёй, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€ 101,643
Квартира 2 спальни в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€ 99,126
Квартира 3 спальни в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 спальни
Чекмекёй, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
€ 93,251
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