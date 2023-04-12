Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Замки

Купить замок с бассейном в Турции

Kepez
1
Бодрум
36
Анкара
18
Кадыкёй
6
Муратпаша
1
Cankaya
17
Чекмекёй
2
Измир
7
Показать больше
Замок В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м² 4 Этаж
€ 235,490
Квартира 2+1 в районе Махмутлар отлично подойдет как для сдачи в аренду, так и для собственн…
Дом 4 спальни с Вид на жительство и гражданствов Tuerkmen Mahallesi, Турция
Дом 4 спальни с Вид на жительство и гражданство
Tuerkmen Mahallesi, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 170 м² Количество этажей 2
€ 457,952
Красивая вилла традиционного средиземноморского дизайна в закрытом элитном ситэ..В шаговой д…
Квартира 3 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 105 м² 2/2 Этаж
€ 101,797
2+1 в новом проекте Мерсина Район: Мерсин, ЕрдемлиРасстояние до моря: 150ЛАВИНЬЯ ПРЕМИУМ &nb…
Виллав Аланья, Турция
Вилла
Аланья, Турция
235 м² 1/1 Этаж
€ 824,073
Прекрасная вилла в Алании Район: Анталья, АланьяПрекрасная вилла в Алании, сделанная полност…
Квартира 2 спальнив Аланья, Турция
Квартира 2 спальни
Аланья, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² Количество этажей 1
€ 58,583
Тип недвижимости: квартира. ✅Категория: новостройка. ✅Расположение: Кестель. ✅Статус: продаж…
Дуплекс 5 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 215 м² 3/3 Этаж
€ 386,054
Потрясающий Дуплекс 4+1 в CİKCİLLİ. Подходит для получения гражданства.Район: Анталья, Алань…
Квартира 5 спаленв Стамбул, Турция
Квартира 5 спален
Стамбул, Турция
6 Количество комнат 252 м²
€ 585,670
Этот новый элитный ЖК состоит из жилых помещений и помещений коммерческого назначения и расп…
Квартира 3 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 110 м² 3/3 Этаж
€ 154,635
Стильная квартира 2+1 рядом с морским берегом в ОбаРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до …
Квартира 4 спальнив Стамбул, Турция
Квартира 4 спальни
Стамбул, Турция
5 Количество комнат 212 м²
€ 1,788,941
Этот уникальный жилой комплекс будет интересен всем: инвесторам, желающим получить гражданст…
Пентхаус 2 спальнив Каргыджак, Турция
Пентхаус 2 спальни
Каргыджак, Турция
3 Количество комнат Количество этажей 7
€ 125,479
Рады представить Вам новый уникальный проект в живописном и экологически чистом районе Алани…
Квартира 1 спальняв Ciplakli, Турция
Квартира 1 спальня
Ciplakli, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 3/8 Этаж
€ 203,567
Расположение: ·           Алания…
Квартира 2 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 60 м² 2/5 Этаж
€ 170,500
Апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Ком…

Параметры недвижимости в Турции

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти