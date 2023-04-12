Купить замок с бассейном в Турции

Квартира 3 комнаты Аланья, Турция 3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м² 4 Этаж

€ 235,490

Квартира 2+1 в районе Махмутлар отлично подойдет как для сдачи в аренду, так и для собственн…