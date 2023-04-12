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Купить замок с видом на море в Турции

Fatih Mahallesi
8
Айдын
8
Бейликдюзю
2
Шишли
1
Измит
4
Tuerkmen Mahallesi
7
Кючюкчекмедже
2
Авджылар
2
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1 объект найдено
Замок 3 спальнив Турция, Турция
Замок 3 спальни
Турция, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 2,500,000
EXCLUSIVE CASTLE VILLA Вилла является предметом исторического наследия! Рядом с виллой на…

Параметры недвижимости в Турции

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