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Купить замок с видом на горы в Турции

Стамбул
182
Мерсин
16
Анталья
70
Эгейский регион
68
Gazipasa
21
Мугла
49
Центральная Анатолия
19
Коджаэли
16
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2 объекта найдено
Замок 9 спаленв Kadriye, Турция
Замок 9 спален
Kadriye, Турция
10 Количество комнат 9 ванных комнат 1 088 м² Количество этажей 2
€ 1,250,000
Дворец Аладдин, в десяти минутах ходьбы от земля легенд ( подходит для получения гражданств…
Замок 3 спальнив Турция, Турция
Замок 3 спальни
Турция, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 2,500,000
EXCLUSIVE CASTLE VILLA Вилла является предметом исторического наследия! Рядом с виллой на…

Параметры недвижимости в Турции

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