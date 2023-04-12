Купить замок с видом на горы в Турции

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Замок 9 спален
Kadriye, Турция
10 Количество комнат
9 ванных комнат
1 088 м²
Количество этажей 2
€ 1,250,000
Дворец Аладдин, в десяти минутах ходьбы от земля легенд ( подходит для получения гражданств…
Замок 3 спальни
Турция, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
350 м²
Количество этажей 2
€ 2,500,000
EXCLUSIVE CASTLE VILLA Вилла является предметом исторического наследия! Рядом с виллой на…
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