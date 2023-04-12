Купить замок возле озера в Турции

Дуплекс 5 комнат Каракокали, Турция 5 Количество комнат 200 м² 2/2 Этаж

€ 195,111

Просторный дуплекс 4+1 с видом на горы в Оба Район: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: …