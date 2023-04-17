ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
892
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Центральная Анатолия
Пентхаусы
Купить пентхаус с бассейном в Чанкыры, Турция
Пентхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
48 м²
1/1 Этаж
€ 140,957
Квартира 1+1 в центре АвсалларРайон: Анталья, Аланья, АвсалларРасстояние до моря: 650Расстоя…
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
78 м²
1/1 Этаж
€ 198,477
Ультра - Элитный жилой комплексРайон: Анталья, Аланья, БюйюкхасбахчеРасстояние до моря: 1000…
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
168 м²
2/3 Этаж
€ 649,000
Вилла с возможностью получить ВНЖ и гражданство Планировка и удобства виллы Компания «…
Квартира 3 спальни
Аланья, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
220 м²
2/6 Этаж
€ 276,298
Меблированная квартира 3+1 в центре Алании Представляем Вашему вниманию меблированну…
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
135 м²
4/4 Этаж
€ 254,358
Роскошная квартира 2+1 на берегу моря в МахмутларРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние…
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
92 м²
9/9 Этаж
€ 291,549
Квартира 1+1 с частным бассейном на террасе в грандиозном комплексе на высоком холме в Алтын…
Вилла 8 комнат
Аланья, Турция
8 Количество комнат
530 м²
1/1 Этаж
€ 1,434,138
Роскошная Вилла 6+2 в Стамбуле с панорамными видами на море и озероРайон: Стамбул, Бюйюкчекм…
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
1 Этаж
€ 104,000
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса в тихом и спокойном районе Авсалл…
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
110 м²
3/3 Этаж
€ 164,273
Прекрасная светлая квартира с мебелью в Тосмур 2+1Район: Анталья, Аланья, ТосмурГод постройк…
Квартира 5 спален
Стамбул, Турция
1 Количество комнат
4 ванных комнат
301 м²
€ 1,452,040
Расположенный в районе Гёктюрк, ZONA B предлагает своим жителям красивую и расслабляющую обс…
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
106 м²
2/2 Этаж
€ 275,555
Светлая квартира 2+1 с видом на горы Район: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 535Отличная с…
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
60 м²
1/1 Этаж
€ 132,478
Современная квартира с панорамными окнами в Каргыджак Район: Анталья, Аланья, КаргыджакРасст…
Параметры недвижимости в Чанкыры, Турция
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты