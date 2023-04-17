ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
892
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Центральная Анатолия
Пентхаусы
Купить пентхаус в Чанкыры, Турция
Пентхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
1 Этаж
€ 50,000
Познакомьтесь с новым проектом, который расположится на благоустроенной территории одного из…
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
284 м²
18/18 Этаж
€ 1,175,444
Пентхаус 4+1 в ультра роскошном комплексе с частным пляжем и SPA в КаргыджакРайон: Анталья, …
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
230 м²
3/3 Этаж
€ 286,153
Уютный меблированный дуплекс 3+1 Район: Анталья, Аланья, ДжикджиллиРасстояние до моря: 1000П…
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
45 м²
1/1 Этаж
€ 96,348
Квартира 1+1 в новом уникальном комплексе у моря в İNCEKUMРайон: Анталья, Аланья, ИнджекумРа…
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
95 м²
7/7 Этаж
€ 211,002
Пентхаус 2+1 в строящемся малоэтажном комплексе премиум класса в АвсалларРайон: Анталья, Ала…
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
110 м²
5/6 Этаж
€ 139,897
Дуплекс 3+1 в GAZİPAŞA в новом домеРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаКвартира без мебели в нов…
Квартира 1 спальня
Tuerkler, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
Цена по запросу
A new dream-like project is rising with spectacular apartments for sale in Alanya. This ambi…
Квартира 1 спальня
Махмутлар центр, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
Цена по запросу
300 meters from the sea in Mahmutlar, with sparkling floors and closets, a dazzling apartmen…
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
95 м²
Количество этажей 3
€ 237,537
Апартаменты с видом на парк и море, в жилом комплексе с бассейнами, Бююкчекмедже, Стамбул, Т…
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
135 м²
4/4 Этаж
€ 254,358
Роскошная квартира 2+1 на берегу моря в МахмутларРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние…
Квартира 2 комнаты
Авсаллар, Турция
2 Количество комнат
50 м²
2/9 Этаж
€ 130,000
Новая квартира в комплексе с хорошей инфраструктурой Планировка квартиры и удобства в жилом …
Квартира 2 комнаты
Махмутлар центр, Турция
2 Количество комнат
55 м²
7/11 Этаж
€ 139,500
Квартира 1+1 в Махмутларе с видом на море в строящемся комплексе от комп…
Параметры недвижимости в Чанкыры, Турция
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты