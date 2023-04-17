Купить пентхаус в Чанкыры, Турция

Квартира 2 спальни Мраморноморский регион, Турция 3 Количество комнат 95 м² Количество этажей 3

€ 237,537

Апартаменты с видом на парк и море, в жилом комплексе с бассейнами, Бююкчекмедже, Стамбул, Т…