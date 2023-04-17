Купить квартиру с бассейном в Чанкыры, Турция

Квартира 4 спальни с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство Мраморноморский регион, Турция 5 Количество комнат 3 ванных комнат 208 м² 14/15 Этаж

€ 265,676

Красоте здесь нет предела! Всё, на что падает Ваш взгляд имеет разные привилегии... Вы може…