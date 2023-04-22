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Жильё с бассейном в Бурса, Турция

Бурса
8
Kestel
1
Vanimehmet Mahallesi
1
2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Kestel, Турция
Квартира 1 спальня
Kestel, Турция
2 Количество комнат 45 м² 1/5 Этаж
€ 140,000
Представляем вашему вниманию совершенно новый проект в элитном районе Кестель. Проект высоко…
Квартира 1 спальня в Kestel, Турция
Квартира 1 спальня
Kestel, Турция
2 Количество комнат 60 м² 1/3 Этаж
€ 191,000
Представляем вам проект, строящийся специально для любителей спокойного и приятного отдыха с…

Параметры недвижимости в Бурса, Турция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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