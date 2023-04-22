Знаменитый своими историческими памятниками город Бурса привлекает не только любителей познавательного туризма: здесь охотно покупают недвижимость иностранцы. Среди них немало жителей арабских стран, но хватает и европейцев. Одним из факторов, стимулирующих интерес к местной недвижимости, является относительно небольшая сумма, которую просят за квадратный метр в Бурсе, однако немалую роль играют месторасположение, климат, высокий уровень развития промышленности и другие характеристики города.

Почему стоит купить жилье в Бурсе

Расположенный неподалеку от Мраморного моря город достаточно популярен у туристов, особенно арабских. Им импонирует сочетание известной консервативности Бурсы с развитой инфраструктурой, а также наличие широких возможностей для разных видов отдыха — от катания на лыжах до лечения кожных болезней на термальных источниках в Чекирге. Поскольку отдых в городе и его окрестностях актуален круглый год, недвижимость в Бурсе нередко приобретают и для кратковременной сдачи в аренду.

Кроме возможности зарабатывать на туристах, сдавая им недвижимость, Бурса интересна и перспективами долговременных инвестиций. Инвестиционная привлекательность практически любого жилья в этом городе обусловлена следующими факторами:

Растущей численностью населения. Пока оно увеличивается, спрос на недвижимость в Бурсе будет превышать предложение;

Обширным рынком труда — здесь много предприятий, прежде всего автомобильных и текстильных;

Наличием ряда престижных у турецкой молодёжи вузов, благодаря чему в городе всегда много студентов, нуждающихся в жилье;

Отлично налаженными транспортными связями как со Стамбулом, так и с южным побережьем.

На редкость благоприятная комбинация различных факторов делает недвижимость в Бурсе высоколиквидной и высокодоходной одновременно. Если сдавать здесь квартиру, то уже через 7-8 лет её приобретение полностью себя окупит, а когда потребность в ней отпадет, её можно будет легко продать. Минимальный порог для инвесторов низок по сравнению с другими крупными городами Турции, зато выбор более чем обширен: независимо от того, интересует вас дешёвая или элитная недвижимость, Бурса порадует обилием вариантов.

Варианты недвижимости

Потенциальные покупатели жилья в Бурсе могут выбирать между:

Квартирами. Их характерная черта — улучшенная планировка и приличная площадь: малометражная недвижимость в Бурсе не популярна. Площадь 2-комнатной квартиры составляет в среднем 68-70 кв.м, 3-комнатной — 90-100 кв.м, 4-комнатной — от 110 кв.м. В абсолютном большинстве случаев в квартирах есть лоджия или балкон, просторная кухня с бытовой техникой, кладовка, а в жилом комплексе — круглосуточная охрана, детские площадки, место для парковки;

Апартаментами. Для них характерны панорамные окна, месторасположение в парковой зоне, наличие в жилом комплексе не только бассейна, но и фитнес-центров, кафе, турецких бань, игровых комнат для детей и даже кинозалов.

Дуплексами, рассчитанными на две семьи;

Коттеджами и виллами.

Цены на недвижимость в Бурсе

В отличие от многих других турецких городов, в Бурсе месторасположение жилья не является ведущим фактором ценообразования. Здесь можно без труда найти недорогую квартиру в районах Нилуфер или Османгази в центре города. Более важным является состояние жилого комплекса: квартиры в строящихся домах стоят дешевле, чем в тех, которые уже сданы в эксплуатацию, но в любом цены на жилье в Бурсе высокими не назовёшь.

Дешевле всего обойдутся однокомнатные квартиры: для их покупки потребуется не более 25-30 тыс евро. Недорогую двухкомнатную квартиру можно купить за 40-45 тыс. При этом низкие цены не означают невысокого качества жилья: речь идет о приличных жилых комплексах с автостоянкой и ухоженной придомовой территорией.

Недорогая 3-комнатная квартира площадью 70 кв.м обойдется в 48 тыс. евро, а за 60 тыс. можно найти 4-комнатные квартиры в тихом районе Каяпа, идеально подходящие для проживания всей семьёй. Цены на элитное жилье стартуют с 78 тыс. евро: столько просят за полностью меблированные квартиры в закрытом жилом комплексе, однако можно найти и двухъярусные апартаменты с эксклюзивным дизайном за 280 тыс. евро. Дороже только роскошные виллы, расположенные в центре Бурсы: цены на них начинаются с 300 тыс., но крайне редко доходят до полумиллиона и выше.