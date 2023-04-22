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Продажа недвижимости в Бурсе

Бурса
8
Kestel
1
Vanimehmet Mahallesi
1
11 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Kestel, Турция
Квартира 3 спальни
Kestel, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 210 м²
€ 687,500
Расположение комплекса: Кестель  Комната: 3 + 1 Чистая квм: 210 м2 Год постройки: 20…
Квартира 1 спальня в Kestel, Турция
Квартира 1 спальня
Kestel, Турция
2 Количество комнат 45 м² 1/5 Этаж
€ 140,000
Представляем вашему вниманию совершенно новый проект в элитном районе Кестель. Проект высоко…
Квартира 3 спальни в Бурса, Турция
Квартира 3 спальни
Бурса, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 50,000
Квартира 1 спальня в Kestel, Турция
Квартира 1 спальня
Kestel, Турция
2 Количество комнат 60 м² 1/3 Этаж
€ 191,000
Представляем вам проект, строящийся специально для любителей спокойного и приятного отдыха с…
Квартира в Yueruecekler, Турция
Квартира
Yueruecekler, Турция
€ 77,502
ДЕШЕВАЯ КВАРТИРА НА ПРОДАЖУ В БУРСЕ ЗА 25000 USD SKY-179 расположен в центре города Бурса,…
Квартира в Yueruecekler, Турция
Квартира
Yueruecekler, Турция
€ 85,613
ДОМ ПРОДАЕТСЯ В БУРСА ТУРЦИЯ SKY - 186 расположен в центре города Бурса, который является …
Квартира в Yueruecekler, Турция
Квартира
Yueruecekler, Турция
€ 306,403
ТУРКСКИЙ РЕАЛИСТАТ ДЛЯ ПРОДАЖИ В БУРСЕ SKY-043 находится всего в нескольких минутах от сам…
Квартира в Yueruecekler, Турция
Квартира
Yueruecekler, Турция
€ 81,107
ТУРЕЦКИЕ ДОМА ДЛЯ ПРОДАЖИ В БУРСЕ SKY-127 находится в районе Нилуфер, и так близко к центру…
Квартира в Yueruecekler, Турция
Квартира
Yueruecekler, Турция
€ 86,514
Плавки для продажи в Бурсе НЕБО - 152 Под лозунгом «Красивая жизнь с небольшими шагами» пр…
Квартира в Yueruecekler, Турция
Квартира
Yueruecekler, Турция
€ 50,466
ДЕТАЛИ ПРОЕКТА SKY-032 считается одним из крупнейших жилых проектов Бурсы. Сочетает в своих…
Квартира в Yueruecekler, Турция
Квартира
Yueruecekler, Турция
€ 58,577
ДЕТАЛИ ПРОЕКТА SKY-183, расположенный в центре города Бурса, станет новым излюбленным мест…

Параметры недвижимости в Бурса, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная

Знаменитый своими историческими памятниками город Бурса привлекает не только любителей познавательного туризма: здесь охотно покупают недвижимость иностранцы. Среди них немало жителей арабских стран, но хватает и европейцев. Одним из факторов, стимулирующих интерес к местной недвижимости, является относительно небольшая сумма, которую просят за квадратный метр в Бурсе, однако немалую роль играют месторасположение, климат, высокий уровень развития промышленности и другие характеристики города.

Почему стоит купить жилье в Бурсе

Расположенный неподалеку от Мраморного моря город достаточно популярен у туристов, особенно арабских. Им импонирует сочетание известной консервативности Бурсы с развитой инфраструктурой, а также наличие широких возможностей для разных видов отдыха — от катания на лыжах до лечения кожных болезней на термальных источниках в Чекирге. Поскольку отдых в городе и его окрестностях актуален круглый год, недвижимость в Бурсе нередко приобретают и для кратковременной сдачи в аренду.

Кроме возможности зарабатывать на туристах, сдавая им недвижимость, Бурса интересна и перспективами долговременных инвестиций. Инвестиционная привлекательность практически любого жилья в этом городе обусловлена следующими факторами:

  • Растущей численностью населения. Пока оно увеличивается, спрос на недвижимость в Бурсе будет превышать предложение;
  • Обширным рынком труда — здесь много предприятий, прежде всего автомобильных и текстильных;
  • Наличием ряда престижных у турецкой молодёжи вузов, благодаря чему в городе всегда много студентов, нуждающихся в жилье;
  • Отлично налаженными транспортными связями как со Стамбулом, так и с южным побережьем.

На редкость благоприятная комбинация различных факторов делает недвижимость в Бурсе высоколиквидной и высокодоходной одновременно. Если сдавать здесь квартиру, то уже через 7-8 лет её приобретение полностью себя окупит, а когда потребность в ней отпадет, её можно будет легко продать. Минимальный порог для инвесторов низок по сравнению с другими крупными городами Турции, зато выбор более чем обширен: независимо от того, интересует вас дешёвая или элитная недвижимость, Бурса порадует обилием вариантов.

Варианты недвижимости

Потенциальные покупатели жилья в Бурсе могут выбирать между:

  • Квартирами. Их характерная черта — улучшенная планировка и приличная площадь: малометражная недвижимость в Бурсе не популярна. Площадь 2-комнатной квартиры составляет в среднем 68-70 кв.м, 3-комнатной — 90-100 кв.м, 4-комнатной — от 110 кв.м. В абсолютном большинстве случаев в квартирах есть лоджия или балкон, просторная кухня с бытовой техникой, кладовка, а в жилом комплексе — круглосуточная охрана, детские площадки, место для парковки;
  • Апартаментами. Для них характерны панорамные окна, месторасположение в парковой зоне, наличие в жилом комплексе не только бассейна, но и фитнес-центров, кафе, турецких бань, игровых комнат для детей и даже кинозалов.
  • Дуплексами, рассчитанными на две семьи;
  • Коттеджами и виллами.

Цены на недвижимость в Бурсе

В отличие от многих других турецких городов, в Бурсе месторасположение жилья не является ведущим фактором ценообразования. Здесь можно без труда найти недорогую квартиру в районах Нилуфер или Османгази в центре города. Более важным является состояние жилого комплекса: квартиры в строящихся домах стоят дешевле, чем в тех, которые уже сданы в эксплуатацию, но в любом цены на жилье в Бурсе высокими не назовёшь.

Дешевле всего обойдутся однокомнатные квартиры: для их покупки потребуется не более 25-30 тыс евро. Недорогую двухкомнатную квартиру можно купить за 40-45 тыс. При этом низкие цены не означают невысокого качества жилья: речь идет о приличных жилых комплексах с автостоянкой и ухоженной придомовой территорией.

Недорогая 3-комнатная квартира площадью 70 кв.м обойдется в 48 тыс. евро, а за 60 тыс. можно найти 4-комнатные квартиры в тихом районе Каяпа, идеально подходящие для проживания всей семьёй. Цены на элитное жилье стартуют с 78 тыс. евро: столько просят за полностью меблированные квартиры в закрытом жилом комплексе, однако можно найти и двухъярусные апартаменты с эксклюзивным дизайном за 280 тыс. евро. Дороже только роскошные виллы, расположенные в центре Бурсы: цены на них начинаются с 300 тыс., но крайне редко доходят до полумиллиона и выше.

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