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Купить бунгало с видом на горы в Турции

Tuerkmen Mahallesi
7
Кючюкчекмедже
2
Авджылар
2
Восточная Анатолия
1
Башакшехир
2
Bahcelievler Mahallesi
1
Кютахья
3
Maslak Mahallesi
1
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1 объект найдено
Бунгало 3 спальнив Эгейский регион, Турция
Бунгало 3 спальни
Эгейский регион, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 180 м² Количество этажей 1
€ 229,014
Aslanko Sofia Villa , Новый проект 2023 от застройщика Асланко Групп Вилла СОФИЯ идеаль…

Параметры недвижимости в Турции

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