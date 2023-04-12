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Купить бунгало возле озера в Турции

Картал
3
Ускюдар
4
Fatih Mahallesi
8
Айдын
8
Бейликдюзю
2
Шишли
1
Измит
4
Tuerkmen Mahallesi
7
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Параметры недвижимости в Турции

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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