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Жильё в Бююкчекмедже, Турция

4 объекта найдено
Вилла 5 спален в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 5 спален
Бююкчекмедже, Турция
6 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 972,035
Роскошные виллы с панорамными видами на море в Стамбуле Виллы отличаются изысканным дизай…
Вилла 6 спален в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 6 спален
Бююкчекмедже, Турция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 560,000
Современная стильная вилла  с видом на море в Стамбуле, в районе Бююкчекмедже. Джаку…
Вилла 5 спален в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 5 спален
Бююкчекмедже, Турция
6 Количество комнат Количество этажей 3
€ 525,000
Вилла с планировкой 5 + 1 (пять спален + гостиная). Жилая площадь дома 300 кв.м. Площадь …
Вилла 7 спален в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 7 спален
Бююкчекмедже, Турция
10 Количество комнат Количество этажей 2
€ 765,000
Продается красивая просторная вилла на участке 20 соток земли. Участок ровный, с газоном …
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