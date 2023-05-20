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Жильё с видом на море в Bozyazi, Турция

2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Bozyazi, Турция
Квартира 3 спальни
Bozyazi, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 152 м²
Количество этажей 7
€ 195,038
Завершенный  комплекс в Бозязи, Мерсин. Расположение: Мерсин/Анамур, Бозязы, цент…
Квартира 2 спальни в Bozyazi, Турция
Квартира 2 спальни
Bozyazi, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 7
€ 163,610
Завершенный  комплекс в Бозязи, Мерсин. Расположение: Мерсин/Анамур, Бозязы, цент…

Параметры недвижимости в Bozyazi, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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