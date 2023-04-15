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Купить вилла с бассейном в Бодрум, Турция

Бодрум
11
Yalikavak
1
Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 5 комнатв Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 154 м² 4 Этаж
€ 492,500
Представляем новый комплекс вилл, который будет расположен в одной из самых прекрасных бухт …

Параметры недвижимости в Бодрум, Турция

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