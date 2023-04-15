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Купить вилла с видом на горы в Бодрум, Турция

Бодрум
11
Yalikavak
1
Вилла В архив
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2 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Bitez, Турция
Вилла 4 спальни
Bitez, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
 
Вилла 4 спальнив Derekoey, Турция
Вилла 4 спальни
Derekoey, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 460 м² Количество этажей 3
€ 1,080,740
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный проект вилл FOA MARE! Наш проект расположен в э…

Параметры недвижимости в Бодрум, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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