Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эгейский регион
  4. Бодрум
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Бодрум, Турция

Таунхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни в Bitez, Турция
Таунхаус 2 спальни
Bitez, Турция
1 ванных комнат 103 м²
€ 345,000
Комплекс расположен в красивом панорамном месте на берегу уютной бухты Бодрума. Имеет частны…

Параметры недвижимости в Бодрум, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти