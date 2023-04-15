Купить дом в Бодрум, Турция

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Realting.com
Турция
Эгейский регион
Бодрум
Дома
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Бодрум
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44 объекта найдено
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Вилла 4 спальни
Bitez, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
Вилла 3 спальни
Bitez, Турция
3 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
175 м²
€ 459,450
Это место, где вы найдёте счастье, — так этот проект представляют застройщики. Комплек…
Дом 4 спальни
Бодрум, Турция
5 Количество комнат
216 м²
€ 766,520
Если ваша цель – вилла в Бодруме, стоит присмотреться к этом проекту. Комплекс отдельно стоя…
Дом 2 спальни
Бодрум, Турция
3 Количество комнат
67 м²
€ 614,397
В этом проекте гармонично сочетаются спокойный стиль жизни в соседстве с природой и скорость…
Дом
Бодрум, Турция
€ 4,722,604
Эксклюзивный объект состоит из 74 вилл, расположенных в бухте Тилкичик в районе Бодрума Ялык…
Дом 5 спален
Бодрум, Турция
6 Количество комнат
813 м²
€ 2,597,432
Новый жилой комплекс находится в 5 минутах езды от центра Бодрума. Город по праву считается …
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
€ 596,057
Предлагаем вашему вниманию комплексную застройку в Бодруме. Данный объект состоит из тридцат…
Дом 1 спальня
Бодрум, Турция
2 Количество комнат
89 м²
€ 661,165
Многофункциональный жилой комплекс класса люкс расположен в неподалеку от одной из самых жив…
Дом 5 спален
Бодрум, Турция
6 Количество комнат
€ 1,278,381
Мечты сбываются в районе Ялыкавак – одном из лучших района Бодрума. Просто представьте, как …
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
192 м²
€ 755,617
Жилой комплекс премиум класса состоит из вилл с элегантным дизайном, которые расположены в п…
Дом 1 спальня
Бодрум, Турция
2 Количество комнат
75 м²
€ 1,133,425
Новый жилой комплекс класса люкс расположен в непосредственной близости от береговой линии в…
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
325 м²
€ 1,558,459
Жилой комплекс класса люкс расположен в бухте Ялычифтлик на юге Бодрума в живописном заливе …
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
185 м²
€ 897,293
Современный жилой комплекс состоит из 73 дуплексных апартаментов и расположенный в живописно…
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
140 м²
Количество этажей 3
€ 3,000,000
Этот жилой комплекс раскинулся в районе Йокушбаши, Бодрум. Идеальная локация: близко к центр…
Дом 5 спален
Бодрум, Турция
6 Количество комнат
€ 1,242,375
Мечты сбываются в районе Ялыкавак – одном из лучших района Бодрума. Просто представьте…
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
153 м²
Количество этажей 2
€ 800,000
Жилой комплекс премиум класса состоит из вилл с элегантным дизайном, которые расположены в п…
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
156 м²
€ 1,200,000
Новый жилой комплекс класса люкс расположен в непосредственной близости от береговой линии в…
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
1/1 Этаж
€ 655,529
Предлагаем вашему вниманию комплексную застройку в Бодруме. Данный объект состоит из тридцат…
Дом
Бодрум, Турция
469 м²
€ 5,000,000
Эксклюзивный ЖК состоит из 74 вилл, расположенных в бухте Тилкичик в районе Бодрума Ялыкавак…
Дом 4 спальни
Бодрум, Турция
5 Количество комнат
390 м²
€ 1,008,712
13 вилл расположены в Гюмюшлюке — престижном районе Бодрума, который славится своими п…
Дом 2 спальни
Бодрум, Турция
3 Количество комнат
194 м²
€ 1,613,939
Этот проект — от застройщика с 60-летним опытом на побережье Эгейского моря. Виллы из …
Дом 2 спальни
Бодрум, Турция
3 Количество комнат
104 м²
€ 826,227
Этот объект, расположенный в бухте Коюнбаба, представляет неограниченные возможности для ком…
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
400 м²
€ 2,818,890
Проект класса люкс состоит из вилл и раскинулся на побережье живописной бухты Гёлькёй в окру…
Дом 1 спальня
Бодрум, Турция
2 Количество комнат
74 м²
€ 733,608
Этот проект построен в заливе Тилькиджик люкс класса. Состоит из 50 частных вилл с шикарным …
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
288 м²
€ 1,458,047
Представляем новый объект комплексной застройки, расположенный в Бодруме, в районе Ялыкавак …
Вилла 4 спальни
Derekoey, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
460 м²
Количество этажей 3
€ 1,080,740
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный проект вилл FOA MARE! Наш проект расположен в э…
Вилла 4 спальни
Бодрум, Турция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 2
€ 2,350,000
Виллы с 4 спальными комнатами,каждая со своей ванной комнатой и гардеробной.Вилла на частном…
Вилла 6 спален
Бодрум, Турция
7 Количество комнат
7 ванных комнат
500 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Вилла на частном ухоженным участке с частным бассейном. Вилла с 6 спальными комнатами, кажда…
Дом 2 спальни
Бодрум, Турция
€ 326,000
Комплекс расположен нескольких минутах от всей инфраструктуры, пляжей и аэропорта Бодрума. …
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Параметры недвижимости в Бодрум, Турция
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