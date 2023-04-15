Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эгейский регион
  4. Бодрум
  5. Квартиры

Купить квартиру с видом на море в Бодрум, Турция

Бодрум
11
Квартира В архив
Очистить
12 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Бодрум, Турция
Квартира 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 185 м² Количество этажей 2
€ 950,000
Современный жилой комплекс состоит из 73 дуплексных апартаментов и расположенный в живописно…
Квартира 3 спальнив Бодрум, Турция
Квартира 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 325 м²
€ 1,650,000
Жилой комплекс класса люкс расположен в бухте Ялычифтлик на юге Бодрума в живописном заливе …
Квартира 3 спальнив Бодрум, Турция
Квартира 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 206 м² 1/2 Этаж
Цена по запросу
Комплекс Velux Yalıkavak расположен на первой береговой линии в живописной бухте и занимает …
Квартира 2 спальнив Бодрум, Турция
Квартира 2 спальни
Бодрум, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 136 м²
Цена по запросу
Великолепный проект, потрясающие квартиры на продажу в Бодруме, владелец которого предлагает…
Квартира 2 спальнив Guendogan, Турция
Квартира 2 спальни
Guendogan, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Guendogan, Турция
Квартира 1 спальня
Guendogan, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальнив Guendogan, Турция
Квартира 3 спальни
Guendogan, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 192 м²
Цена по запросу
Гундоган - красивый район Бодрума, Мугла. Это в 25 километрах от центра Бодрума. У этого ест…
Квартира 2 спальнив Tuerkbuekue, Турция
Квартира 2 спальни
Tuerkbuekue, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 175 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Goeltuerkbuekue, Турция
Квартира 2 спальни
Goeltuerkbuekue, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 145 м²
Цена по запросу
In the heart of Türkbükü, walking distance from the sea, exceptional landscape, unique locat…
Квартира 3 спальнив Ortakent, Турция
Квартира 3 спальни
Ortakent, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
Цена по запросу
Ortakent is a nice peninsula on the coast of Bodrum, Mugla. It has a weekly market, many nic…
Квартира 3 спальни с Событияв Бодрум, Турция
Квартира 3 спальни с События
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 174 м²
€ 808,539
In cooperation with giant hotel group MARRIOTT®️ named as Le Méridien Bodrum…
Квартира 2 спальнив Бодрум, Турция
Квартира 2 спальни
Бодрум, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м²
€ 576,418
A true coastal town life awaits you at Nef Reserve Yalıkavak. Featuring 460 meters of bea…

Параметры недвижимости в Бодрум, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти