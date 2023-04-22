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Черноморский регион
Жильё с видом на море в Черноморский регион, Турция
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Вилла 3 спальни
Kocaali, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 2
€ 145,000
Параметры недвижимости в Черноморский регион, Турция
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