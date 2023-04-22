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Бунгало в Черноморский регион, Турция

Амасра
1
Бартын
1
Бунгало В архив
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1 объект найдено
Бунгало 4 спальни в Амасра, Турция
Бунгало 4 спальни
Амасра, Турция
1 ванных комнат 100 м²
€ 61,253

Параметры недвижимости в Черноморский регион, Турция

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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