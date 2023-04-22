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Квартиры в Черноморский регион, Турция

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4 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Черноморский регион, Турция
Квартира 4 спальни
Черноморский регион, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 187 м² Количество этажей 25
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Черноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Черноморский регион, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 192 м²
Цена по запросу
Квартира в Bengisu, Турция
Квартира
Bengisu, Турция
€ 64,885
ДЕТАЛИ ПРОЕКТА Проект является одним из лучших растущих проектов в сфере недвижимости на Кип…
Квартира в Bengisu, Турция
Квартира
Bengisu, Турция
€ 42,356
ДЕТАЛИ ПРОЕКТА Проект - идеальная возможность для тех, кто ищет отличную резиденцию рядом с …

Параметры недвижимости в Черноморский регион, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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