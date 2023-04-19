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Купить квартиру в Бейоглу, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Бейоглу, Турция
Квартира 2 спальни
Бейоглу, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 230,000
Spirit Beyoğlu расположен в Бейоглу, социальном, культурном, художественном и развлекательно…
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Бейоглу, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Бейоглу, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 590,000
Основные характеристики Цена продажи590 000 € Цена за кв.м.7 332 € Пло…
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