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Виллы в Бейликдюзю, Турция

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2 объекта найдено
Вилла 5 спален в Бейликдюзю, Турция
Вилла 5 спален
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 5
€ 1,620,743
Вилла 6 спален в Бейликдюзю, Турция
Вилла 6 спален
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 720,000
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