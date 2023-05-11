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Жильё в Бейликдюзю, Турция

17 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 спальни
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 4/4
€ 642,000
Квартира 2 спальни в Бейликдюзю, Турция
Квартира 2 спальни
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/3
€ 118,369
Квартира 1 спальня в Бейликдюзю, Турция
Квартира 1 спальня
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Бейликдюзю, Турция
Квартира 2 спальни
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 158,553
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Бейликдюзю, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/16
€ 366,000
Квартира 2 спальни в Бейликдюзю, Турция
Квартира 2 спальни
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4/5
€ 136,580
Квартира 4 спальни в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 спальни
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
€ 388,796
Вилла 5 спален в Бейликдюзю, Турция
Вилла 5 спален
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 5
€ 1,620,743
Квартира в Бейликдюзю, Турция
Квартира
Бейликдюзю, Турция
€ 233,922
Квартира в Бейликдюзю, Турция
Квартира
Бейликдюзю, Турция
€ 109,885
Квартира в Бейликдюзю, Турция
Квартира
Бейликдюзю, Турция
€ 212,378
Квартира в Бейликдюзю, Турция
Квартира
Бейликдюзю, Турция
€ 185,506
Квартира в Бейликдюзю, Турция
Квартира
Бейликдюзю, Турция
€ 127,867
Квартира в Бейликдюзю, Турция
Квартира
Бейликдюзю, Турция
€ 108,886
Квартира 3 спальни в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 спальни
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2
€ 91,000
Квартира 2 спальни с Вид на жительство и гражданство в Бейликдюзю, Турция
Квартира 2 спальни с Вид на жительство и гражданство
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
€ 184,134
Вилла 6 спален в Бейликдюзю, Турция
Вилла 6 спален
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 720,000
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