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Жильё с видом на море в Бейкоз, Турция

1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Mahmutsevketpasa Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Mahmutsevketpasa Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 180 м² Количество этажей 3
€ 944,157
Виллы с бассейнами и спортивным клубом, с видом на лес и Черное море, Рива, Бейкоз, Стамбул,…
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