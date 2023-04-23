Квартира 3 спальни Mahmutsevketpasa Mahallesi, Турция 4 Количество комнат 180 м² Количество этажей 3

€ 944,157

Виллы с бассейнами и спортивным клубом, с видом на лес и Черное море, Рива, Бейкоз, Стамбул,…