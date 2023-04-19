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Купить квартиру в Бейкоз, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Бейкоз, Турция
Квартира 1 спальня
Бейкоз, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 595,651
Высококлассные апартаменты с видом на лес в Бейкозе, Стамбул Весь проект построен по нове…
Квартира 3 спальнив Бейкоз, Турция
Квартира 3 спальни
Бейкоз, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 1,742,277
Квартиры с панорамным видом на природу в Стамбуле Проект предлагает разнообразный выбор к…
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