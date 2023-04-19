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Купить квартиру с видом на море в Бешикташ, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Бешикташ, Турция
Квартира 2 спальни
Бешикташ, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
Цена по запросу
В Бешикташе проходит новый роскошный жилищный проект. Проект, основанный на огромной площади…
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