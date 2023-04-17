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Купить вилла в Башискеле, Турция

Sahil Mahallesi
1
Servetiye Karsi Mahalle
1
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2 объекта найдено
Виллав Servetiye Karsi Mahalle, Турция
Вилла
Servetiye Karsi Mahalle, Турция
600 м² 1/3 Этаж
€ 1,526,600
Роскошная вилла в неповторимом загородном комплексе 8+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискел…
Вилла 4 спальнив Basiskele, Турция
Вилла 4 спальни
Basiskele, Турция
6 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 190,000

Параметры недвижимости в Башискеле, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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