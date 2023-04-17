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Купить дуплекс с бассейном в Башискеле, Турция

Fatih Mahallesi
8
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8 объектов найдено
Дуплекс 2 комнатыв Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Cavusciftligi, Турция
2 Количество комнат 68 м² 1/1 Этаж
€ 235,700
Замечательные апартаменты 1+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и соци…
Дуплекс 3 комнатыв Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Cavusciftligi, Турция
3 Количество комнат 85 м² 5/5 Этаж
€ 284,100
Комфортабельный дуплекс 2+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социал…
Дуплекс 4 комнатыв Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Cavusciftligi, Турция
4 Количество комнат 134 м² 5/5 Этаж
€ 388,100
Шикарный дуплекс 3+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социальные об…
Дуплекс 5 комнатв Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 5 комнат
Cavusciftligi, Турция
5 Количество комнат 134 м² 5/5 Этаж
€ 384,900
Роскошный дуплекс 4+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социальные о…
Дуплекс 5 комнатв Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 5 комнат
Cavusciftligi, Турция
5 Количество комнат 229 м² 5/5 Этаж
€ 334,000
Новый дуплекс 4+1 с террасой в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на п…
Дуплекс 2 комнатыв Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Cavusciftligi, Турция
2 Количество комнат 103 м² 1/1 Этаж
€ 145,500
Новый дуплекс в саду 1+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на приро…
Дуплекс 3 комнатыв Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Cavusciftligi, Турция
3 Количество комнат 113 м² 5/5 Этаж
€ 167,700
Новый пентхаус с террасой 2+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на …
Дуплекс 4 комнатыв Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Cavusciftligi, Турция
4 Количество комнат 152 м² 5/5 Этаж
€ 175,800
Новый дуплекс 3+1 с террасой в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на п…

Параметры недвижимости в Башискеле, Турция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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