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Купить квартиру с бассейном в Башискеле, Турция

Fatih Mahallesi
10
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1 объект найдено
Квартира 4 комнатыв Cavusciftligi, Турция
Квартира 4 комнаты
Cavusciftligi, Турция
4 Количество комнат 145 м² 2/2 Этаж
€ 217,100
Новая квартира 3+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на природе в п…

Параметры недвижимости в Башискеле, Турция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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