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Купить квартиру в Башискеле, Турция

Fatih Mahallesi
10
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10 объектов найдено
Квартира 4 комнатыв Cavusciftligi, Турция
Квартира 4 комнаты
Cavusciftligi, Турция
4 Количество комнат 145 м² 2/2 Этаж
€ 217,100
Новая квартира 3+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на природе в п…
Квартира 3 спальнив Fatih Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Fatih Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 184 м² Количество этажей 1
€ 155,576
Наш проект состоит из 9 блоков и 288 квартир. На открытой площадке есть 2 открытых бассейна,…
Квартира 3 спальнив Fatih Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Fatih Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 205 м² Количество этажей 1
€ 179,633
Наш проект состоит из 9 блоков и 288 квартир. На открытой площадке есть 2 открытых бассейна,…
Квартира 1 спальняв Fatih Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня
Fatih Mahallesi, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 114 м² Количество этажей 1
€ 130,061
Наш проект состоит из 9 блоков и 288 квартир. На открытой площадке есть 2 открытых бассейна,…
Квартира 2 спальнив Fatih Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Fatih Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 114 м² Количество этажей 1
€ 150,355
Наш проект состоит из 9 блоков и 288 квартир. На открытой площадке есть 2 открытых бассейна,…
Квартира 3 спальнив Fatih Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Fatih Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 176 м² Количество этажей 1
€ 201,156
Наш проект состоит из 9 блоков и 288 квартир. На открытой площадке есть 2 открытых бассейна,…
Квартира 3 спальнив Fatih Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Fatih Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 205 м² Количество этажей 1
€ 179,633
Наш проект состоит из 9 блоков и 288 квартир. На открытой площадке есть 2 открытых бассейна,…
Квартира 3 спальнив Fatih Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Fatih Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Наш проект состоит из 9 блоков и 288 квартир. На открытой площадке есть 2 открытых бассейна,…
Квартира 3 спальнив Fatih Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Fatih Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 176 м² Количество этажей 1
€ 180,186
Наш проект состоит из 9 блоков и 288 квартир. На открытой площадке есть 2 открытых бассейна,…
Квартира 3 спальнив Fatih Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Fatih Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 208 м² Количество этажей 1
€ 192,981
Наш проект состоит из 9 блоков и 288 квартир. На открытой площадке есть 2 открытых бассейна,…

Параметры недвижимости в Башискеле, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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