Купить недвижимость в Башискеле, Турция

Квартира 3 спальни Fatih Mahallesi, Турция 4 Количество комнат 2 ванных комнат 205 м² Количество этажей 1

€ 179,633

Наш проект состоит из 9 блоков и 288 квартир. На открытой площадке есть 2 открытых бассейна,…