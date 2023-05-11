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Жильё с видом на горы в Башакшехир, Турция

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Башакшехир, Турция
Квартира 2 спальни
Башакшехир, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Цена по запросу
Realting.com
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