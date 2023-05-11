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Дома в Башакшехир, Турция

2 объекта найдено
Дуплекс 6 комнат в Башакшехир, Турция
Дуплекс 6 комнат
Башакшехир, Турция
Комнаты 6
Площадь 235 м²
Этаж 1/1
€ 645,100
Дом 7 спален в Башакшехир, Турция
Дом 7 спален
Башакшехир, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 315 м²
€ 835,379
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