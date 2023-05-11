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Дуплексы в Башакшехир, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 6 комнат в Башакшехир, Турция
Дуплекс 6 комнат
Башакшехир, Турция
Комнаты 6
Площадь 235 м²
Этаж 1/1
€ 645,100
Realting.com
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