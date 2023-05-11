Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Мраморноморский регион
  4. Башакшехир
  5. Квартиры

Квартиры в Башакшехир, Турция

Квартира В архив
Очистить
10 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Башакшехир, Турция
Квартира 1 спальня
Башакшехир, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
€ 95,766
Квартира 2 спальни в Башакшехир, Турция
Квартира 2 спальни
Башакшехир, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 265,490
Квартира 2 спальни в Башакшехир, Турция
Квартира 2 спальни
Башакшехир, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Цена по запросу
Квартира 5 спален в Башакшехир, Турция
Квартира 5 спален
Башакшехир, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 257 м²
€ 687,187
Квартира 4 спальни в Башакшехир, Турция
Квартира 4 спальни
Башакшехир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
€ 533,739
Квартира 3 спальни в Башакшехир, Турция
Квартира 3 спальни
Башакшехир, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
€ 383,383
Квартира 2 спальни в Башакшехир, Турция
Квартира 2 спальни
Башакшехир, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 258,899
Квартира 1 спальня в Башакшехир, Турция
Квартира 1 спальня
Башакшехир, Турция
Комнаты 1
Площадь 73 м²
€ 128,385
Квартира в Башакшехир, Турция
Квартира
Башакшехир, Турция
€ 138,306
Квартира 1 спальня с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство в Башакшехир, Турция
Квартира 1 спальня с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Башакшехир, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€ 78,390
Realting.com
Перейти