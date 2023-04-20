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Купить бунгало в Бартын, Турция

Амасра
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Бартын
1
Бунгало В архив
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1 объект найдено
Бунгало 4 спальнив Амасра, Турция
Бунгало 4 спальни
Амасра, Турция
1 ванных комнат 100 м²
€ 62,062

Параметры недвижимости в Бартын, Турция

с видом на горы
недорогая
элитное
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