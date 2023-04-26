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Жильё с видом на горы в Бакыркёй, Турция

1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Бакыркёй, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Бакыркёй, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3 Этаж
€ 420,000
О комплексе Основные характеристики Цена продажи420 000 € Цена за кв.м.6 0…
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