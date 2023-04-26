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Квартиры в Бакыркёй, Турция

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6 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Бакыркёй, Турция
Квартира 1 спальня
Бакыркёй, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 164,655
Уникальная недвижимость в динамично развивающемся Стамбуле Проект Keles Center расположен…
Квартира 1 спальня в Бакыркёй, Турция
Квартира 1 спальня
Бакыркёй, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 218,777
Гостиничные апартаменты в Стамбуле Проект Prime Istanbul, который был построен как многоф…
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Бакыркёй, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Бакыркёй, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 14
€ 477,000
Мы рады представить вам наш новый проект , который находится в европейской части Стамбула…
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Бакыркёй, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Бакыркёй, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3 Этаж
€ 420,000
О комплексе Основные характеристики Цена продажи420 000 € Цена за кв.м.6 0…
Квартира 2 спальни в Бакыркёй, Турция
Квартира 2 спальни
Бакыркёй, Турция
1 Количество комнат 104 м²
€ 224,084
Квартира в Бакыркёй, Турция
Квартира
Бакыркёй, Турция
€ 374,765
Почему это свойство؟ Роскошные апартаменты на продажу в Бакиркое Стамбул, на прибрежной пол…
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