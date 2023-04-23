Квартира 1 спальня с Вид на жительство и гражданство, с События, роскошные апартаменты Бахчелиэвлер, Турция 2 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²

€ 195,531

В отличие от городской жизни, застрявшей между зданиями, ваш дом в Неф-Бахе и Чедиле, elievl…