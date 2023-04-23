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Квартиры в Бахчелиэвлер, Турция

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 3 спальни
Бахчелиэвлер, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м² 3/11 Этаж
€ 732,663
Элитное малоэтажное здание в центре Стамбула Квартира расположена между двумя трамвайны…
Квартира 2 спальни в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 2 спальни
Бахчелиэвлер, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 383,562
Элитный комплекс реализован с планировками (2+1) и (3+1) VIP-квартир, оборудованных балконам…
Квартира 1 спальня с Вид на жительство и гражданство, с События, роскошные апартаменты в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 1 спальня с Вид на жительство и гражданство, с События, роскошные апартаменты
Бахчелиэвлер, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 195,531
В отличие от городской жизни, застрявшей между зданиями, ваш дом в Неф-Бахе и Чедиле, elievl…
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