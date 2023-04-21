ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
1378
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Черноморский регион
19 Mayis
Bahcelievler Mahallesi
Виллы
Виллы в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Вилла
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
60 м²
3/3 Этаж
€ 143,292
Уютная Квартира 1+1 в малоэтажном жилом комплексе Район: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до м…
Дуплекс 6 комнат
Каракокали, Турция
6 Количество комнат
245 м²
1/1 Этаж
€ 221,934
Жилой комплекс в Обабе Продажа 4+2 ДублексРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 300…
Квартира 4 спальни
Аланья, Турция
175 м²
€ 550,000
Представляем вашему вниманию строящийся проект в центре Алании - в элитном районе Хасбахче. …
Квартира 1 спальня
Каргыджак, Турция
2 Количество комнат
115 м²
1/5 Этаж
€ 333,436
Компания Buta Homes предлагает стать владельцем недвижимости в элитном комплексе по выгодным…
Квартира 5 комнат
Каракокали, Турция
5 Количество комнат
200 м²
5/5 Этаж
€ 194,000
Квартира от собственника с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом …
Квартира 2 комнаты
Махмутлар центр, Турция
2 Количество комнат
54 м²
2/5 Этаж
€ 131,000
Новые апартаменты для жизни и сдачи в аренду Планировка квартиры и удобства в жилом комплекс…
Квартира 1 спальня
Авсаллар, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
Цена по запросу
Excellent apartment for sale in Alanya in the promising area of Avsallar! The apartment is l…
Квартира 1 спальня
Стамбул, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
33 Этаж
€ 364,697
Инвестиционная недвижимость. Проект с возобновляемым 20-летним договором аренды с арендно…
Квартира 3 спальни
Каргыджак, Турция
1 Количество комнат
3 ванных комнат
210 м²
Цена по запросу
Вы заслуживаете того, чтобы переехать в захватывающий дух дизайнерский дом, в 100 метрах от …
Квартира 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
220 м²
4/4 Этаж
€ 302,500
Квартира с видом на море в центре Аланьи. Подходит для получения ВНЖ Планировка квартиры и у…
Квартира 2 комнаты
Инжекум, Турция
2 Количество комнат
50 м²
8/8 Этаж
€ 90,221
Квартира 1+1 в Новостройке район АвсалларРайон: Анталья, Аланья, АвсалларРасстояние до моря:…
Дом 4 спальни
Аланья, Турция
1 Количество комнат
4 ванных комнат
300 м²
Цена по запросу
Все свойства роскошных апартаментов можно найти в этой вилле для продажи в Тепе: большой инт…
Параметры недвижимости в Bahcelievler Mahallesi, Турция
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты