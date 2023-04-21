ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
1378
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Черноморский регион
19 Mayis
Bahcelievler Mahallesi
Жильё в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня
Авсаллар, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
Цена по запросу
Avsallar is one of the quietest and most family-friendly areas of Alanya, steadily moving to…
Квартира 2 спальни
Стамбул, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
Цена по запросу
At this new project located in Kartal, you are invited to a sincere, warm, secure life with …
Дом 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
Количество этажей 16
€ 144,288
ПРОЕКТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ •Безопасность, •Gym , •Пр…
Квартира 3 спальни
Стамбул, Турция
4 Количество комнат
196 м²
€ 318,649
Жилой комплекс располагается в районе Багджылар европейской части Стамбула. Для его жителей …
Квартира 1 спальня
Аланья, Турция
2 Количество комнат
70 м²
€ 79,806
место: Каргыджак планировка 1+1, южный фасад 3 квартиры из них 2 полностью меблированные, …
Квартира 2 комнаты
Yesilkoey, Турция
2 Количество комнат
87 м²
11/11 Этаж
€ 239,000
Идет строительство современного элитного комплекса в Анталии, в котором предложе…
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
55 м²
2/6 Этаж
€ 135,000
Апартаменты с видом на горы Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Квартира 2 спальни
Каракокали, Турция
55 м²
€ 460,000
Проект в центре Алании, район Оба, от застройщика. 5-ти этажный проект жилого комплекса на 2…
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
55 м²
2/2 Этаж
€ 81,730
Квартира в новостройке 1+1 в МахмутларРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 6…
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
95 м²
9/9 Этаж
€ 329,041
Квартира 1+1 в комплексе класса люкс с видом на море в районе КаргыджакРайон: Анталья, Алан…
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 227,905
ОБЩИЙ Общая площадь 1242 м2 1 блок здания Всего 20 единиц : 8 единиц 1 + 1 квартиры 8 единиц…
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
130 м²
2/2 Этаж
€ 124,187
Светлая квартира в центре Алании 3+1Район: Анталья, Аланья, СарайРасстояние до моря: 400Прод…
Параметры недвижимости в Bahcelievler Mahallesi, Турция
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты