Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Черноморский регион
  4. 19 Mayis
  5. Bahcelievler Mahallesi

Жильё в Bahcelievler Mahallesi, Турция

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня в Авсаллар, Турция
Квартира 1 спальня
Авсаллар, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
Цена по запросу
Avsallar is one of the quietest and most family-friendly areas of Alanya, steadily moving to…
Квартира 2 спальни в Стамбул, Турция
Квартира 2 спальни
Стамбул, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
Цена по запросу
At this new project located in Kartal, you are invited to a sincere, warm, secure life with …
Дом 1 спальня в Мраморноморский регион, Турция
Дом 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² Количество этажей 16
€ 144,288
 ПРОЕКТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  •Безопасность,  •Gym ,  •Пр…
Квартира 3 спальни в Стамбул, Турция
Квартира 3 спальни
Стамбул, Турция
4 Количество комнат 196 м²
€ 318,649
Жилой комплекс располагается в районе Багджылар европейской части Стамбула. Для его жителей …
Квартира 1 спальня в Аланья, Турция
Квартира 1 спальня
Аланья, Турция
2 Количество комнат 70 м²
€ 79,806
место: Каргыджак планировка 1+1, южный фасад 3 квартиры из них 2 полностью меблированные, …
Квартира 2 комнаты в Yesilkoey, Турция
Квартира 2 комнаты
Yesilkoey, Турция
2 Количество комнат 87 м² 11/11 Этаж
€ 239,000
Идет строительство современного  элитного комплекса в Анталии,  в котором предложе…
Квартира 2 комнаты в Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 55 м² 2/6 Этаж
€ 135,000
Апартаменты с видом на горы Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Квартира 2 спальни в Каракокали, Турция
Квартира 2 спальни
Каракокали, Турция
55 м²
€ 460,000
Проект в центре Алании, район Оба, от застройщика. 5-ти этажный проект жилого комплекса на 2…
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 55 м² 2/2 Этаж
€ 81,730
Квартира в новостройке 1+1 в МахмутларРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 6…
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 95 м² 9/9 Этаж
€ 329,041
Квартира 1+1 в комплексе класса люкс с видом на море в районе КаргыджакРайон: Анталья, Алан…
Квартира 1 спальня в Алания, Турция
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 227,905
ОБЩИЙ Общая площадь 1242 м2 1 блок здания Всего 20 единиц : 8 единиц 1 + 1 квартиры 8 единиц…
Квартира 4 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 130 м² 2/2 Этаж
€ 124,187
Светлая квартира в центре Алании 3+1Район: Анталья, Аланья, СарайРасстояние до моря: 400Прод…

Параметры недвижимости в Bahcelievler Mahallesi, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти