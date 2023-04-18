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Купить недвижимость с видом на горы в Багджылар, Турция

2 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Багджылар, Турция
Квартира 1 спальня
Багджылар, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
Цена по запросу
You and İ know the best place in the world always will be our home. Have you traveled for a …
Квартира 1 спальняв Багджылар, Турция
Квартира 1 спальня
Багджылар, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
Цена по запросу
You ended here now, settle down and appreciate the new Real estate investment in a prime loc…
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